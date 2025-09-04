Haberler

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Güncelleme:
Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını simüle etti. Simüle sonucu ilk 8 ve 24. sıradaki takımlar açıklanırken, Galatasaray listede kendisine 29. sırada yer buldu.

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını simüle edip ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımları tahmin etti. Galatasaray'ın sıralamadaki yeri şaşırttı.

İLK 8'E GİRME İHTİMALİ EN YÜKSEK TAKIM ARSENAL

Yapılan simüle sonucu ilk 8'e girme ihtimali en yüksek takım yüzde 74 oranla Arsenal oldu. İlk 8'e girme ihtimali en yüksek ikinci takım olarak ise yüzde 68 ile Galatasaray'ın da rakibi olan Liverpool oldu. Üçüncü sırada Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid yer aldı. İspanyol devinin lig aşamasını ilk 8'de bitirme olasılığı yüzde 58 oldu. Dördüncü sırada ise yüzde 54 oranla Barcelona, beşinci sırada yüzde 53 ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter yer aldı.

Yine Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City'nin de lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 53 olarak tahmin edildi. 7. sırada ise Chelsea yer aldı. Londra ekibinin oranı yüzde 48 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitireceği öngörülen son takım ise yüzde 43 oranla PSG oldu.

PLAY-OFF'A KATILACAK TAKIMLAR

Yapılan simüle sonucuna göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon play-off'a kalacak takımlar sırasıyla şöyle oldu:

Bayern Münih, Napoli, Tottenham, Atalanta, Juventus, Villarreal, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Borussia Dortmund, Benfica, Atletico Madrid, Monaco, Athletic Bilbao, PSV, Club Brugge.

GALATASARAY 29. SIRADA KALDI

Football Meets Data, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 29. sırada bitireceğini öngördü. Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 46, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 5 olarak gösterildi.

İşte o sıralama;

Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray ın mevcut kadrosuyla Liverpool ve City dışında yenemeyeceği takım yok bana göre. Yemin ediyorum Atletico Madrid i de Ajax ı da Monaco yu da Frankfurt u da yenecektir eğer oyuncular gerçekten maçlarda varını yoğunu verirlerse, ben GS nin gerçek gücünü çok iyi biliyorum. Yeter ki yürekten istesinler. Ama TFF diğer takımların lig maçlarını Avrupa için değiştirirken Galatasaray ın süper lig maçlarını ertelemiyor. TFF GS ye ayak bağı olmazsa hepsini yeneriz :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Ne bekliyordunuz. Orda bu örgüt kalıntısı sözde takımı kollayacak hakemlerin olmayacağını biliyorlar. Bu sıralama çok doğal ve temennimiz de bu yönde

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

dünya 5ten büyüktür Allah'ın izniyle gosterecez dünyaya hadi cimbomumm benimmm

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
