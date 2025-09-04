Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını simüle edip ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımları tahmin etti. Galatasaray'ın sıralamadaki yeri şaşırttı.

İLK 8'E GİRME İHTİMALİ EN YÜKSEK TAKIM ARSENAL

Yapılan simüle sonucu ilk 8'e girme ihtimali en yüksek takım yüzde 74 oranla Arsenal oldu. İlk 8'e girme ihtimali en yüksek ikinci takım olarak ise yüzde 68 ile Galatasaray'ın da rakibi olan Liverpool oldu. Üçüncü sırada Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid yer aldı. İspanyol devinin lig aşamasını ilk 8'de bitirme olasılığı yüzde 58 oldu. Dördüncü sırada ise yüzde 54 oranla Barcelona, beşinci sırada yüzde 53 ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter yer aldı.

Yine Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City'nin de lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 53 olarak tahmin edildi. 7. sırada ise Chelsea yer aldı. Londra ekibinin oranı yüzde 48 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitireceği öngörülen son takım ise yüzde 43 oranla PSG oldu.

PLAY-OFF'A KATILACAK TAKIMLAR

Yapılan simüle sonucuna göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon play-off'a kalacak takımlar sırasıyla şöyle oldu:

Bayern Münih, Napoli, Tottenham, Atalanta, Juventus, Villarreal, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Borussia Dortmund, Benfica, Atletico Madrid, Monaco, Athletic Bilbao, PSV, Club Brugge.

GALATASARAY 29. SIRADA KALDI

Football Meets Data, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 29. sırada bitireceğini öngördü. Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 46, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 5 olarak gösterildi.

İşte o sıralama;