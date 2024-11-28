Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı

Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Mücadeleye damga vuran an ise Liverpool karşısında forma şansı bulan Arda Güler'in bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Ancelotti'nin verdiği tepki oldu.

"ARDA" DİYE BAĞIRDI

Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı.