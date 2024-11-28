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Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı

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Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadeleye damga vuran an ise Ancelotti'nin Arda Güler'in isabetsiz bir şutu sonrası verdiği tepki oldu. Ancelotti'nin milli futbolcuya iki elini yana açarak tepki gösterdiği ve 'Arda' diye bağırdığı yayına yansıdı.

Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Mücadeleye damga vuran an ise Liverpool karşısında forma şansı bulan Arda Güler'in bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Ancelotti'nin verdiği tepki oldu.

"ARDA" DİYE BAĞIRDI

Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıSerkan Inam:

Mbappe penaltı kacırdı kaptırdığı toplar sonrası ancolottı hıc bagırmadı adil ol ancolotti ayrımcılık yapma arda sahıpsız değil akıllı ol.

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Haber YorumlarıFatih :

90 dkka boş mbppe ye nasıl dayandın onu anlat.

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Haber YorumlarıZengin Mutlu:

arda güler yarından tezi yok acil bir şekilde Karagümrükspor kulübüne 2 yıllığına kiralanmalı, burdan tüm yetkililere sesleniyorum hemen yarın

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıMurat Bahar:

S ardayı ya gereksiz haber yapmayın

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

mppbe penaltı kaçırdı git ona çat

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mbappe'nin real'e geldiği günden beri vasat futbolunu ben yazmıştım. Mbappe eski futbolundan çok uzakta şimdi ama ancoletti ona bir kelam edemiyor ama arda ile uğraşmaktan geri de durmuyor. Fakat Arda'nında bu şutu ona hiç yakışmadı.. embesiller gibi sakız çiğneyen ancolettinin diline düştü..

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Haber YorumlarıSelcuk Arslan:

Arkadaşlar haklı maçın iki kötüsü mbappe ve Arda maalasef uçmayın çocuk için kötü olur.liverpooldaki genç çocuguda gördük bu oyunu nasıl oynağını

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Ancelotti Arda Güleri küflenmeye mahkum etti.Sürekli oynatma bir de üstelik bağır çağır.Arda Güleri ilk 11 de oynatmaya devam et o zaman görceksin oyun nasıl oynanır Ancelotti

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Haber YorumlarıFırat Tifo:

İyi yapmış :)

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Haber Yorumlarısedat :

Gsli admin iş başında

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