Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadeleye damga vuran an ise Ancelotti'nin Arda Güler'in isabetsiz bir şutu sonrası verdiği tepki oldu. Ancelotti'nin milli futbolcuya iki elini yana açarak tepki gösterdiği ve 'Arda' diye bağırdığı yayına yansıdı.
Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-0 yenildi.
Mücadeleye damga vuran an ise Liverpool karşısında forma şansı bulan Arda Güler'in bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Ancelotti'nin verdiği tepki oldu.
"ARDA" DİYE BAĞIRDI
Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı.