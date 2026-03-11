Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yer alan takımların kadro değerleri dikkat topladı. En yüksek kadro değerine 1.36 milyar euro ile Real Madrid sahip oldu. İspanyol devini, 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise 344 milyon euroluk kadro değeriyle 15. sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım oldu.
Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:
- 1.36 milyar euro: Real Madrid
- 1.31 milyar euro: Manchester City
- 1.23 milyar euro: Arsenal
- 1.20 milyar euro: Paris Saint-Germain
- 1.16 milyar euro: Chelsea
- 1.11 milyar euro: Barcelona
- 1.02 milyar euro: Liverpool
- 959,95 milyon euro: Bayern Munih
- 802 milyon euro: Tottenham Hotspur
- 708 milyon euro: Newcastle United
- 584 milyon euro: Atletico Madrid
- 464 milyon euro: Sporting CP
- 422 milyon euro: Bayer Leverkusen
- 386 milyon euro: Atalanta
- 344 milyon euro: Galatasaray
- 57 milyon euro: FK Bodo/Glimt