Haberler

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray Haber Videosunu İzle
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yer alan takımların kadro değerleri dikkat topladı. En yüksek kadro değerine 1.36 milyar euro ile Real Madrid sahip oldu. İspanyol devini, 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise 344 milyon euroluk kadro değeriyle 15. sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki takımlar arasında 344 milyon euroluk kadro değeriyle 15. sırada yer aldı.
  • FK Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki takımlar arasında 57 milyon euroluk kadro değeriyle en düşük bütçeli takımdır.
  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki takımlar arasında 1.36 milyar euroluk kadro değeriyle en yüksek bütçeli takımdır.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımların kadro değerleri dikkat çekti.

EN PAHALI TAKIM REAL MADRID

Listeye göre en yüksek kadro değerine sahip takım 1.36 milyar euro ile Real Madrid oldu. İspanyol devini 1.31 milyar euro ile Manchester City ve 1.23 milyar euro ile Arsenal takip etti.

GALATASARAY 15. SIRADA

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 344 milyon euroluk kadro değeriyle listede 15'inci sırada yer aldı. Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ise 57 milyon euro ile Son 16'daki en düşük bütçeli takım konumunda yer alıyor.

Son 16 turunda yer alan takımların kadro değerleri şu şekilde:

  • 1.36 milyar euro: Real Madrid
  • 1.31 milyar euro: Manchester City
  • 1.23 milyar euro: Arsenal
  • 1.20 milyar euro: Paris Saint-Germain
  • 1.16 milyar euro: Chelsea
  • 1.11 milyar euro: Barcelona
  • 1.02 milyar euro: Liverpool
  • 959,95 milyon euro: Bayern Munih
  • 802 milyon euro: Tottenham Hotspur
  • 708 milyon euro: Newcastle United
  • 584 milyon euro: Atletico Madrid
  • 464 milyon euro: Sporting CP
  • 422 milyon euro: Bayer Leverkusen
  • 386 milyon euro: Atalanta
  • 344 milyon euro: Galatasaray
  • 57 milyon euro: FK Bodo/Glimt
Cemre Yıldız
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Para top oynamıyor. Öyle olsa real Madrid hep İspanya da şampiyon olması gerek…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası

İşte Trump'ın asıl hedefi: Orayı ele geçirip İran'ı devirmek istiyor