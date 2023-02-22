Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç! Real Madrid, Liverpool'a kimsenin yapamadığını yaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'u iki farklı geriye düştüğü mücadelede 5-2 mağlup etti. Büyük bir yıkım yaşayan İngiliz devi, bu sonuçla tarihinde sahasında oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez 5 gol yedi. Öte yandan Liverpool, 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında 5 gol birden yedi.

Liverpool ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadelede iki farklı geriye düşen İspanyol devi, rakibini 5-2 yenerek büyük başarıya imza attı. Tarihi galibiyet sonrası ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekti.

LIVERPOOL İLKİ YAŞADI

Real Madrid'e 5-2 mağlup olan Liverpool, tarihinde ilk kez sahasında oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol yedi. İngiliz devi ayrıca, 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol birden gördü.

ANCELOTTI, KLOPP'A FARK ATTI

Liverpool ağlarına 2 gol gönderen Real Madrid'in yıldızı Benzema ise 6 golle, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a en fazla gol atan futbolcu oldu. Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti ise Jürge Klopp'a rakip olduğu 8 maçta 5 galibiyet alarak, Alman hocaya büyük üstünlük kurdu.