Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan derbisi izleyeceğiz! Hakan'ın takımı Inter yarı finalde
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica'yı eleyen Inter, yarı finalde ezeli rakibi Milan'la eşleşti.
Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter, Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Inter, bu skorun avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
Inter, 14'te Barella ile öne geçti. 38'de Aursnes skoru eşitledi. 65'te Lautaro skoru 2-1'e getirdi. Correa sahneye çıktı ve Inter skoru 3-1 yaptı. Benfica 86'da Antonio Silva, 90'da Petar Musa ile bulduğu gollerle beraberliği yakaladı ama bu skor yetmedi.
Benfica'yı kupanın dışına iten Mavi-Siyahlılar, yarı finalde Milan'la eşleşti. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan derbisi izleyecek.
Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada 76. dakikada oyuna girdi. Hakan, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü.