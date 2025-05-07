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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. PSG, finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, Parc des Princes'de oynanan rövanş maçını da 2-1'lik skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakika Fabian Ruiz ve 72. dakikada Achraf Hakimi kaydetti. Arsenal'in tek golü 76. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Ev sahibi ekipte Vitinha, 69. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Raya'yı geçemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

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Bu sonuçla birlikte PSG, adını finale yazdırarak Barcelona'yı eleyen İtalyan temsilcisi Inter'in rakibi oldu. Karşılaşma 31 Mayıs 2025'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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