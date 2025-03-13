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Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. İki İspanyol devi Atletico Madrid ve Real Madrid karşılaştı. Penaltılarda 4-2 üstün olan Real Madrid, çeyrek finale yükseldi. Ancak Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, maçta süre almadı. Isınmaya gönderilen Arda Güler, sonradan oyuna alınmadı ve yeniden yedek kulübesine oturtuldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün gece oynanan 4 karşılaşmanın ardından sona erdi.

27. SANİYEDE GOL OLDU

Gecenin dikkat çeken mücadelesinde iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başladı ve ev sahibi henüz 27. saniyede Conor Gallagher'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda gol çıkmadı ve maç uzatmalara ardından penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK AYIP

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, mücadelede süre almadı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler, oyuna girmek için son hazırlıklarını yapmıştı. Sonradan karar değiştiren Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadı ve milli oyuncuyu yeniden yedek kulübesine oturttu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Arsenal ile Real Madrid, Paris Saint-Germain ile Aston Villa, Barcelona ile Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile Inter çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İlk maçlar 8-9 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısaim emirler:

Bunlar futbolun içinde olan şeyler fazla takılmayın ;)

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Haber YorumlarıAlattin sert:

işte günlük dozumuz geldi yine :)

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