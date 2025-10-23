Haberler

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Juventus karşısında sergilediği müthiş performansla Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi. Ödülün kendisine verildiğini öğrenince yaşadığı şaşkınlık anı ise kısa sürede dünya gündemine oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Juventus'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar, Jude Bellingham'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mükemmel performansıyla büyük beğeni topladı.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

74 dakika sahada kalan milli futbolcu, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler; 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı, 6/6 uzun top isabeti, %100 top sürme başarısı, 10 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle adeta oyuna damgasını vurdu. Bu performansıyla genç yıldız, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

ŞAŞKINLIK ANLARI VİRAL OLDU

Maç sonunda yetkililer tarafından ödülün kendisine verileceğini öğrenen Arda Güler, kısa süreli bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. O anlar kameralarca kaydedilirken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

AVRUPA'DA GURURUMUZ

Bu performansla birlikte Arda Güler, Şampiyonlar Ligi tarihinde maçın oyuncusu seçilen en genç Türk futbolculardan biri oldu. Genç yıldız, hem Real Madrid taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin övgüsünü kazandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Bir çocuk düşünün yıllarca okuyup beyin cerrahı oluyor, kafatasını açıp, beynin içinde mikro operasyonlar yapıp insan hayatı kurtarıyor ama LOW IQ'lu, sadece top oynayan, hiç bir şeye faydası olmayan biri kadar para kazanamıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Neden gencecik çocuk 90 dakika oynayamıyor veya Teknik direktörü oyundan alıyor?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
