Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Juventus karşısında sergilediği müthiş performansla Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi. Ödülün kendisine verildiğini öğrenince yaşadığı şaşkınlık anı ise kısa sürede dünya gündemine oturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Juventus'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar, Jude Bellingham'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mükemmel performansıyla büyük beğeni topladı.
ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS
74 dakika sahada kalan milli futbolcu, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler; 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı, 6/6 uzun top isabeti, %100 top sürme başarısı, 10 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle adeta oyuna damgasını vurdu. Bu performansıyla genç yıldız, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.
ŞAŞKINLIK ANLARI VİRAL OLDU
Maç sonunda yetkililer tarafından ödülün kendisine verileceğini öğrenen Arda Güler, kısa süreli bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. O anlar kameralarca kaydedilirken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.
AVRUPA'DA GURURUMUZ
Bu performansla birlikte Arda Güler, Şampiyonlar Ligi tarihinde maçın oyuncusu seçilen en genç Türk futbolculardan biri oldu. Genç yıldız, hem Real Madrid taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin övgüsünü kazandı.