Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Juventus'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar, Jude Bellingham'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mükemmel performansıyla büyük beğeni topladı.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

74 dakika sahada kalan milli futbolcu, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler; 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı, 6/6 uzun top isabeti, %100 top sürme başarısı, 10 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle adeta oyuna damgasını vurdu. Bu performansıyla genç yıldız, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

ŞAŞKINLIK ANLARI VİRAL OLDU

Maç sonunda yetkililer tarafından ödülün kendisine verileceğini öğrenen Arda Güler, kısa süreli bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. O anlar kameralarca kaydedilirken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı genç futbolcunun tepkisini paylaşarak, "Arda Güler'in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

AVRUPA'DA GURURUMUZ

Bu performansla birlikte Arda Güler, Şampiyonlar Ligi tarihinde maçın oyuncusu seçilen en genç Türk futbolculardan biri oldu. Genç yıldız, hem Real Madrid taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin övgüsünü kazandı.