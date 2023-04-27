Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak.

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşması sonrasında kazanan takıma verilecek kupa bugünden itibaren İstanbul'da sergilenmeye başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Final karşılaşması öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası İstanbul'a getirildi. Şampiyonlar Ligi kupası, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde sporseverlerin ziyaretine açık olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecek kupa 7.5 kilo ağırlığında, 73.5 santimetre uzunluğunda ve gümüş renginde. Devlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez havaya kalkacak.

Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise; "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Resmi Sponsorları olan Pepsi ve Ruffles markalarımız adına ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye'de uzun yıllardır futbolu destekliyoruz ve 10 Haziran'da kazanan takımın kaptanının kaldıracağı bu gümüş kupayı burada görmek bizim için gerçek bir onur. Ruffles'ın futbola desteği kapsamında ülkemizde futbolda çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak için 'Kızlar Sahada' adlı sosyal girişimle iş birliği yaparak Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunuyoruz" dedi.