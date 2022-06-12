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Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! İşte Zidane'ın yeni takımı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Mauricio Pochettino yönetiminde de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Paris Saint-Germain'in Zinedine Zidane ile anlaştığı ifade edildi. Fransız devinin, Real Madrid ile üst üste 3 kez Devler Ligi'ni kazanan deneyimli hoca ile yıllık 25 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Mbappe ve Neymar'ın yanına Messi'yi de transfer etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon da kazanamayan Paris Saint-Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırıyor. Fransız devi, koleksiyonunda 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Zinedine Zidane'a imza attırmaya çok yakın.

ZIDANE YILLIK 25 MİLYON EURO KAZANACAK

Sporx'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Fransız teknik adam Zinadine Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinadine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye gidiyor! İşte Zidane'ın yeni takımı

3 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinadine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi. Zinadine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mauricio Pochettino Paris Saint Germain Zinedine Zidane Spor Haberler

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