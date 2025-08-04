Şampiyonlar Ligi finalinden İstanbul'a! Mehdi Taremi Süper Lig devine imzayı atıyor
Beşiktaş, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan basını, sözleşmesi 2 yıl daha devam eden Taremi'nin Inter'in gelecek planlarında yer almadığını ve kulübün ayrılığa sıcak baktığını duyurdu. Son olarak Şampiyonlar Ligi finali oynayan Inter'in kadrosunda yer alan deneyimli forvetin, kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, vites yükseltiyor. Siyah-beyazlılar, Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
İtalyan basınından Corriere dello Sports'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.
2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.