Şampiyonlar Ligi finalinde Doue'den tarihe geçen gol
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e golünü atan 19 yaşındaki Desire Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç oyuncular listesine dahil oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'te oynanan maçta PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Paris Saint-Germain, rakibi önünde 20. dakikada skoru 2-0'a getirmeyi başardı.
DOUE'DEN TARİHE GEÇEN GOL
Fransız ekibi, 12. dakikada Inter'in eski oyuncusu Achraf Hakimi ile 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren PSG, 20. dakikada Desire Doue ile durumu 2-0 yaptı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu golüyle birlikte tarihe geçti. Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu olmayı başardı.
İşte Doue'nin gol sevinci;