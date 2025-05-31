Şampiyonlar Ligi finalinde Doue'den tarihe geçen gol!

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'te oynanan maçta PSG ile Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Paris Saint-Germain, rakibi önünde 20. dakikada skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

DOUE'DEN TARİHE GEÇEN GOL

Fransız ekibi, 12. dakikada Inter'in eski oyuncusu Achraf Hakimi ile 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren PSG, 20. dakikada Desire Doue ile durumu 2-0 yaptı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu golüyle birlikte tarihe geçti. Doue, Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu olmayı başardı.

İşte Doue'nin gol sevinci;