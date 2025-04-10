Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final İlk Maçları Sonuçlandı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları Barcelona – Dortmund ve PSG – Aston Villa karşılaşmalarıyla tamamlandı.

İspanyol devi Barcelona evinde Dortmund'u 4 - 0 ile geçti.

Tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasında çeyrek final maçına çıkan İngiliz ekibi Aston Villa, deplasmanda Franız PSG'ye 3 - 1 yenildi.

PSG, önceki turda bir diğer İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek Villa'nın rakibi olmuştu.

Çeyrek finalin Salı günü oynana maçlarındaysa Arsenal evinde Real Madrid'i 3-0 yenmiş, Inter de deplasmanda Bayern'i 2-1 mağlup etti.

Çeyrek finalin rövanş maçları da 15 ve 16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Declan Rice kariyer gollerini attı

Çeyrek final ilk maçlarına Arsenalli Declan Rice'ın performansı damga vurdu.

Arsenal'in evinde Real Madrid'i yendiği maçta kariyerindeki ilk frikik gollerini atarak galibiyeti getiren Declan Rice, başardığı şeyin değerini yıllar sonra daha iyi anlayacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Londra ekibi, İspanyol devini 3 - 0 ile geçti.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen İngiliz yıldız Rice, kariyerinde ilk kez attığı frikik golleriyle maça damga vurdu.

26 yaşındaki yıldız, dokuz sezondur süren profesyonel futbolculuk kariyerinde çıktığı 338 maçta serbest vuruştan gol bulamamıştı.

Rice, Madrid'e karşı 12 dakika arayla iki kez Thibaut Courtois'yu ceza sahası dışından geçmeyi başardı.

BBC Spor Servisi Rice'a 9.42 puan verdi.

Maç istatistiği şirketi Opta, daha önce hiçbir oyuncunun Devler Ligi eleme turlarında iki frikik golü atmadığını aktarıyor.

Karşılaşma sonrası vuruşları anlatan Rice, yılladır bu an için çalıştığını söyledi:

"İlk başta orta yapmayı düşündüm ama barajı ve kalecinin pozisyonunu görünce vurmaya karar verdim.

"İkinci goldeyse kendime güveniyordum. Direkt vurdum. Heyecanlıyım, mutluyum, bulutların üzerindeyim. Birkaç yıl içinde bu gece yaptığım şeyin gerçekten özel olduğunu daha iyi anlayacağım"

"Küçük şeyler fark yaratıyor. Gol atmak için zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Bunu yapma yeteneğim var, ancak bu bir özgüven meselesi.

"Bu an yıllardır geliyordu. Çok fazla kez baraja takıldım, ya da top kalenin üzerinden geçti."

Madrid'in İngiliz yıldızı da maç sonu röportajında Rice'ı övdü ve "Kalitenin iki harika göstergesiydi" ifadesini kullandı.

Arsenal çalıştırıcısı Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerinin en büyük maçı olduğunu söyledi.

Arteta maç sonu röportajında Rice'ın frikikleri için "Hayatında daha önce hiç frikik golü atmamış biriydi. Olaya bak" dedi.

İngiltere'de ünlü gazeteci Piers Morgan, "Arsenal tarihinin en büyük galibiyetlerinden biri" yorumunu yaptı.

BBC'nin futbol yorumcusu Alan Shearer, sahada olanlar için "kesinlikle inanılmaz" derken, eski Real Madrid oyuncusu Clarence Seedorf, "Bunu Süperman bile anlayamaz" dedi.

Socrates Dergi'nin futbol yorumcusu Emre Özcan da Real Madrid kalecisi Courtois'yı işaret ederek, "Onu bu mesafelerden çaresiz bırakan bir oyuncuyu çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Bunu iki defa yapan muhtemelen tarihte yoktur" dedi.

Inter deplasmandan avantajlı döndü

Diğer çeyrek final mücadelesinde İtalyan devi Inter deplasmanda Alman Bayern'i 2-1 yenmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Bayern, 26. dakika itibarıyla Inter'in tek bir isabetli şutu yokken rakibinin kalesini dört kere yoklamıştı.

Bu dakikada Harry Kane'in direkten dönen şutu, maçın önemli anlarındandı.

Bu şuttan yaklaşık 10 dakika sonra Inter kaptanı Lautaro Martinez, ayağının dışıyla vurduğu şık bir şutla takımını öne geçiren golü attı.

Bayern'in 35 yaşındaki golcüsü Thomas Müller 85. dakikada beraberliği yakalarken Inter bundan üç dakika sonra hızlı bir kontra-atakta Davide Frattesi'nin ayağıyla tekrar öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.