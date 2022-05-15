Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı - Haberler

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Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

Takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren bordo mavili takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur atarken şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutladı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Haberler

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