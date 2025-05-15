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Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı. Okan Buruk, Fenerbabahçe maçıyla ilgili itirafta bulunarak, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

''KUPAYI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ''

Okan Buruk maçla ilgi konuşarak, "Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum. Maçın geneline bakınca önemli bir üstünlük kurduk. Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." dedi.

"ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK"

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda gruptan fair-play kuralı ile çıktığı ve Konyaspor maçındaki futbolculara 0-0 işareti yapması hatırlatılan Okan Buruk, ''İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEPLASMANI..."

Başarılı teknik adam sözlerine, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." diye devam etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Okan Buruk, şampiyonluk için, "Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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