Şampiyon takımın başkanı istifa etti

Zonguldak amatör futbolunun yükselen değeri Musluspor'da önemli bir gelişme dikkat çekti. 2019 yılından bu yana kulüp başkanlığı görevini sürdüren Suat Recepkethüda, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu ise istifayı oy birliğiyle kabul etti.

TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Musluspor, 2024-2025 sezonunda Zonguldak 2. Amatör Küme'yi şampiyon tamamlayarak 1. Amatör Küme'ye yükselme hakkı kazanmıştı.

Bu başarı, Recepkethüda'nın başkanlık döneminin en parlak anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Kulüp, son yıllarda altyapı çalışmaları ve yerel destekle adım adım büyüyerek bölgesel futbolun dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi.