Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye, sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Bu durum, 2025-26 Süper Lig sezonunun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı anlamına geliyor. Aynı sezonu ikinci bitiren takım ise Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT DEVLER LİGİ'NE GİDECEK

Sarı-lacivertlilerin elenmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Buna göre Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Aynı sezonu 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası

  • Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Lig'ne direkt katılacak.
  • Ligi 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
  • UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.
  • Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

İşte güncel sıralama;

(1. SIRA) İNGİLTERE: 109.982

(2. SIRA) İTALYA: 95.293

(3. SIRA) İSPANYA: 92.239

(4. SIRA) ALMANYA: 85.831

(5. SIRA) FRANSA: 71.379

(6. SIRA) HOLLANDA: 66.983

(7. SIRA) PORTEKİZ: 67.150

(8. SIRA) BELÇİKA: 56.850

(9. SIRA) ÇEKYA: 44.100

(10. SIRA) TÜRKİYE: 43.900

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
img

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
img

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.