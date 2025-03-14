Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye, sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Bu durum, 2025-26 Süper Lig sezonunun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı anlamına geliyor. Aynı sezonu ikinci bitiren takım ise Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT DEVLER LİGİ'NE GİDECEK
Sarı-lacivertlilerin elenmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Buna göre Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Aynı sezonu 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
AVRUPA KONTENJANLARIMIZ
Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası
- Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Lig'ne direkt katılacak.
- Ligi 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
- UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.
- Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.
İşte güncel sıralama;
(1. SIRA) İNGİLTERE: 109.982
(2. SIRA) İTALYA: 95.293
(3. SIRA) İSPANYA: 92.239
(4. SIRA) ALMANYA: 85.831
(5. SIRA) FRANSA: 71.379
(6. SIRA) HOLLANDA: 66.983
(7. SIRA) PORTEKİZ: 67.150
(8. SIRA) BELÇİKA: 56.850
(9. SIRA) ÇEKYA: 44.100
(10. SIRA) TÜRKİYE: 43.900