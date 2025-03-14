Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT DEVLER LİGİ'NE GİDECEK

Sarı-lacivertlilerin elenmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Buna göre Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Aynı sezonu 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Lig'ne direkt katılacak.

Ligi 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

İşte güncel sıralama;

(1. SIRA) İNGİLTERE: 109.982

(2. SIRA) İTALYA: 95.293

(3. SIRA) İSPANYA: 92.239

(4. SIRA) ALMANYA: 85.831

(5. SIRA) FRANSA: 71.379

(6. SIRA) HOLLANDA: 66.983

(7. SIRA) PORTEKİZ: 67.150

(8. SIRA) BELÇİKA: 56.850

(9. SIRA) ÇEKYA: 44.100

(10. SIRA) TÜRKİYE: 43.900