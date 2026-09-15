Şampiyon milli sporcu Defne Kurt, rotasını 2028 Paralimpik Oyunları'na çevirdi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Defne Kurt, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na giden yolda sağlam adımlarla ilerlemek istiyor.

Singapur'da geçen yıl düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan 26 yaşındaki Defne, 7-12 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda mücadele ettiği 5 yarışta da altın madalya elde etti.

Defne, bu başarısıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Gelecek yıl Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek Defne, asıl hedefi olan 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na hazırlanarak iyi bir grafik çizmeyi hedefliyor.

Paralimpik Oyunları'na katılarak başarılı grafiğini devam ettirmeyi amaçlayan Defne, yüzme sporuna adını altın harflerle yazdırmak istiyor.

"Elimden geldiğince çok çalışıp en iyi Defne'yi havuzda göstereceğim"

Defne Kurt, AA muhabirine, Paralimpik Oyunları'na giden yolda her turnuvayı önemli basamak olarak gördüğünü söyledi.

Düzenli çalışmanın önemine değinen Defne, "Bir gün antrenman yapmazsanız iki gün geriye gidebiliyorsunuz. Şu an 'en büyük hedefim olimpiyatlar' diyebilirim. O yüzden gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasını da olimpiyatlara hazırlık gibi geçireceğim. Olimpiyatlarda da elimden geldiğince yarışıp çıktığım bütün kategorileri altın madalyayla tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Defne, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek "İkinci veya üçüncü olmak beni mutlu etmiyor. Kendi derecemden kötü yüzmek de beni mutlu etmiyor. Bu yüzden elimden geldiğince çok çalışıp en iyi Defne'yi havuzda göstereceğim. Her zaman kendimin daha da iyisi ve en iyisi olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisi yapmak istiyorum. Amacım burada her zaman kendinle savaşmak ve yarışmak. Rakiplerinize bakmayın, kendinizle yarıştığınız sürece o sonuç sizi mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

"Defne kazanma hırsı yüksek bir sporcu"

Antrenör Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi de sporcusuyla gurur duyduğunu, geçirdiği trafik kazasından sonra önceki performansına yakın durumda olmasının mükemmel olduğunu kaydetti.

Defne'nin kazanma hırsı yüksek bir sporcu olduğuna işaret eden Oyeniyi, "Çekmiş olduğu ağrılar ve problemler her antrenmana çıktıktan sonraki ağlayışları, yarıştan sonraki ayak uyuşmalarını bir tek ben ve Defne biliyor. Dışarıdan çok kolay görünüyor ama kolay değil. Geçen yıl Singapur'da bu hedefi karşılamıştık, bu yıl da aynı hedefi tutturması ve 5 altın madalya alması çok büyük başarı." diye konuştu.

Oyeniyi, Defne'nin performansı yüksek olduğu sürece hedefleri için sonuna kadar yarışacaklarını dile getirerek "Ülkemizi ve yüzmeyi çok seven bir sporcu. Hedefimiz 5'te 5, tabii ki kendisi de kafaya koydu. 5 yarışa arka arkaya girmek toplamda 10 defa yüzmek demek. Bundan kaynaklı kendisine fizyoterapist eşliğinde sabaha kadar masaj yapıyoruz. Onu bir şekilde dinlendirmeye çalışıyoruz. Mental ve fiziksel her türlü yoruluyor aslında ama karar Defne'nin kararı. Kendi kaç yarışa girmek isterse ben onun her zaman arkasındayım. Onunla çok gurur duyuyorum. İyi ki de böyle bir organizasyonda onunla birlikteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA