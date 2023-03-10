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Sampaoli: "Bu skor turu geçmek için yeterli değil"

Spor Haberleri

- Sampaoli: "Bu skor turu geçmek için yeterli değil" Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe maçının ardından, rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Skor turu geçmek için yeterli değil, İstanbul'da daha agresif oynamalıyız" diye konuştu.

- Sampaoli: "Bu skor turu geçmek için yeterli değil"

SEVİLLA - Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe maçının ardından, rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Skor turu geçmek için yeterli değil, İstanbul'da daha agresif oynamalıyız" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jorge Sampaoli, Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Skordan dolayı rehavete kapılmayacağız. Bu sonuç tur için yeterli değil. Evinde çok güçlü bir takımla oynayacağız. Bu nedenle İstanbul'da daha agresif oynamalıyız" dedi.

Bu galibiyetin takımın takıma yeniden güven getirdiğini vurgulayan Sampaoli, ligde pazar günü oynayacakları maç öncesi takımın moral bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Ürkmez - Spor

Jorge Sampaoli Sevilla FC Fenerbahçe Spor Haberler

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