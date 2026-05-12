Güreş: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Milli güreşçi Şamil Şahan, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 48 kiloda bronz madalya elde etti. Samokov'da rakibini yenerek üçüncülüğe ulaştı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda Şamil Şahan, repesaj müsabakalarını kazanarak üçüncülük karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.
Macar rakibi Benedek Tombor'ı yenen Şamil Şahan, üçüncülük madalyasının sahibi oldu.