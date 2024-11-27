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Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı

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Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta yaşanan bu ayrılıkların ardından kulüpten yapılan açıklamada, Aybaba ve Friedel'a emekleri için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Milli aranın ardından oynadığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarda iki ayrılık yaşandı.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın açıklamasında iki isme de emekleri için teşekkür edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı

Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHADİ GUNEŞ null:

Samet Aybaba yi tenzih ediyorum.Bu fredel i size kim tavsiye etti.Danisman yapilacak hic Besiktasli kalmamismiydi.?Beskitasi cokert sambiyonluk umudunu yitir cek git .Oh be ne ala.

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