Samet Akaydin dert yandı: Fenerbahçe'de troll hesapların kurbanı oldum

Samet Akaydin dert yandı: Fenerbahçe'de troll hesapların kurbanı oldum
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Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin, Fenerbahçe dönemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akaydin yaptığı açıklamada, ''Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum.'' dedi.

Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yaşadığı süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE'YE KARŞI KİN VE NEFRET BESLEMİYORUM''

Fenerbahçe'de oynadığı dönem hakkında konuşan Samet Akaydin, "İnsanlar ' Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman mısın?' diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe'yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. iyi ki de Fenerbahçe'ye gitmişim, Fenerbahçe'de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum." dedi.

''TROLL HESAPLARIN KURBANI OLDUM''

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sosyal medyanın kurbanı olduğu söyleyen milli yıldız, " Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten." sözlerini sarf etti.

''19 MAYIS PAYLAŞIMIM İÇİN 11'DEN ÇIKARTILDIM''

Panathinaikos ile 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle sorun yaşayan Samet Akaydin, "Panathinaikos'ta forma giyerken 19 Mayıs paylaşımı yaptığım için ilk 11'den çıkartıldım. Sonrasında benimle görüşmek istediler ve o günün Yunanistan için yas günü olduğunu söyleyerek paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Kaldırmayacağımı söyledim. Ertesi gün stada gittiğimde kadroda olmadığımı gördüm. Bana tepki olacağını, sahaya çıkarsam beni koruyamacaklarını söylediler. İnanılmaz sinirlendim ve Panathinaikos'tan ayrılmaya karar verdim." dedi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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