Sam Larsson 2+1 yıllığına Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Professional takımının formasını giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonu öncesi kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, Göztepe'den Soner Aydoğdu, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak gibi isimleri kadrosuna katarken, kaptan Hakan Özmert, Fernando Martins, kaleci Boffin ve Güray Vural ile de sözleşme uzattı. Akdeniz ekibi, Doğukan Sinik'ten boşalan sol kanat bölgesi için İsveçli sol kanat oyuncu Sam Larsson'u kadrosuna dahil etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Larsson, kafile ile Almanya kampına katılacak.