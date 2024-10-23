Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de Türk Sporcular Fırtına Gibi Esti

Kapadokya'da gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e, 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan sporcular, kıyasıya mücadele verdi. Ürgüp merkezden başlayan yarışta sporcular, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin gibi önemli turizm merkezlerinden geçerek finişi gördüler. 119K'da erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda ise Salomon Türkiye sporcusu Beyza Güzel finişe birinci gelen isimler oldu. Yarışta ayrıca 63K ve 38K'lık parkurlarda rekorlar kırıldı.

AYDIN AYHAN GÜNEY: SON DERECE KEYİFLİ VE GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonun her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek, "Bu sene biraz soğuk olmasına rağmen hava şartları müsaade etti. Aslında koşuya çok uygun bir hava vardı. Bu da zaten rekorlar getirdi, sporcuların daha rahat koşmasını sağladı. Organizasyon etkinlik olarak da büyümeye devam ediyor. Bu yıl hepimizin biraz daha hoşuna giden sonuç oldu. Sorunsuz, pürüzsüz geçti. En çok sevindiren de herhangi bir kazanın, yaralanmanın olmaması. Bunların hepsi üst üste konulduğu zaman başarılı bir 4 gün geçirdik. Sporcular da gelen misafirler de çok mutlu. Tabii yıllar içinde kazanılan bu tecrübe, her yıl büyüyen destekler, sponsorlar organizasyonun kalitesinin daha da artmasına sebep oluyor. Bu yıl da son derece keyifli ve güzel bir organizasyon oldu" dedi.

'SON YILLARDA TÜRK SPORCULAR KENDİLERİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ'

Türk sporcuların son yıllarda kendilerini geliştirdiğini ve ilk üçte yer aldıklarını vurgulayan Aydın Ayhan Güney, "Biraz da şöyle bakmamız gerekiyor; bu yarışlara 2014 yılında başladığımız zaman sadece 2 tane trail yarışı vardı. Türkiye'de, çok az katılımcısı vardı. Şu anda neredeyse her hafta sonu bir yarış var. Patika koşusu yarışları, 50'lere çıktı. Yıl boyunca bu yarışlara katılan sporcular tabii ki kendilerini hazır tutuyorlar. Son 3 yıl içinde Türk sporcularda gördüğümüz çok hızlı gelişim bizi memnun ediyor. Oğuzhan Emre Singer ikinci kez 119K'da genel klasman kazandı. Beyza Güzel ise son 11 yıl içinde Türk kadınlarda en iyi dereceyi elde ederek bitirdi. Bu durumlar sevindirici" diye konuştu.

'BU TÜR ORGANİZASYONLARIN FESTİVALE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR'

Bu tür organizasyonların festival havasında geçmesi gerektiğini belirten Güney, "İnsanlar buraya seyahat ederken ana amaç tabii ki spor ama etrafı görmek, tanımak, eğlenmek için de geliyor. Bunların hepsini birleştirerek gelenlere bir şey sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ATİLLA KUDUOĞLU: BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKISI VAR

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, güzel bir yarışın geride kaldığını dile getirerek, "73 farklı ülkeden yarışmacı katıldı. Otellerde yer kalmadı. Bölge turizmine önemli katkısı var. Müthiş bir iş yapıyoruz katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Argeus Travel & Event ile Salomon olarak iyi bir partner olduk. Bu birlikteliği ileriki yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Hem bölgeye katkı yapıp hem de amatör sporun mecrasını büyütmeye devam edeceğiz. Amatör spor diyorum çünkü Türkiye'de amatör sporlar futbol ve basketbol gibi takım sporlarının gerisinde hareket ediyor maalesef. Ülkedeki spor kültürünü ileriye götürecek bir projedir bu ve katkısı da büyüktür. Her yıl buraya binlerce kişinin buraya gelip koştuğunu düşünürsek son 10 yıl içinde yaptığımız katkı gerçekten büyük" dedi.

'BEYZA GÜZEL, BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Bu sene 119 K kadınlarda Salomon Türkiye sporcusu Beyza Güzel'in birinci olduğunu hatırlatan Atilla Kuduoğlu, "Türk sporcular arasında rekor kırarak bu zamana kadarki en iyi dereceyle birinci oldu. Bizi çok mutlu etti. Diğer sporcularımız da başarılı yarış koştular ancak onların parkurunda çok güçlü yabancı sporcular vardı. Beyza yarışa biraz daha hazır geldi ve 119K'lık parkuru başarılı bir şekilde bitirdi, kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da aynı başarıyı tekrar edecektir" diye konuştu.