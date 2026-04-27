Haberler

Salihlili judoculardan uluslararası başarı

Salihlili judoculardan uluslararası başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesi judocuları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Judo Şampiyonasından 2 kupa, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 8 madalya kazandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi judocuları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Judo Şampiyonasından 2 kupa, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 8 madalya kazandı.

Internatıonal Judo Tournament & Camp Şampiyonası, 11 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonada Salihli rüzgarı eserken, 36 kiloda Beren Ayaz, 48 kiloda Fatma Kaya ve 73 kiloda Mahmut Madan altın madalyanın sahibi olarak şampiyon oldu. 28 kiloda Güneş Karakaya ile 32 kiloda Elmira Akman gümüş madalya kazanırken, 38 kiloda Umut Durmaz, 42 kiloda Oğuz Madan ve 48 kiloda Derin Ela Çakmak bronz madalya elde etti.

Öte yandan, 32 kiloda Feyza Acar ve 48 kiloda Gülce Ceylan ise şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Salihlili judocular, kazandıkları 2 kupa ile organizasyona damga vurdu. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

Orta Doğu'daki savaşı fırsata çevirdi
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

Orta Doğu'daki savaşı fırsata çevirdi
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Aldığı karar oyuncuları sevinçten havaya uçurdu