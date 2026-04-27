Salihlili judoculardan uluslararası başarı

Manisa'nın Salihli ilçesi judocuları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Judo Şampiyonasından 2 kupa, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 8 madalya kazandı.

Internatıonal Judo Tournament & Camp Şampiyonası, 11 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonada Salihli rüzgarı eserken, 36 kiloda Beren Ayaz, 48 kiloda Fatma Kaya ve 73 kiloda Mahmut Madan altın madalyanın sahibi olarak şampiyon oldu. 28 kiloda Güneş Karakaya ile 32 kiloda Elmira Akman gümüş madalya kazanırken, 38 kiloda Umut Durmaz, 42 kiloda Oğuz Madan ve 48 kiloda Derin Ela Çakmak bronz madalya elde etti.

Öte yandan, 32 kiloda Feyza Acar ve 48 kiloda Gülce Ceylan ise şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Salihlili judocular, kazandıkları 2 kupa ile organizasyona damga vurdu. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı