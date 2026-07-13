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Salihli judocuları Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandı

Salihli judocuları Avrupa Kupası'nda altın madalya kazandı
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Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Salihli'den Hira Kılkış ve Mahmut Madan, kendi kategorilerinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Derin Ela Çakmak ve Esmasu Dündar ise beşinci sırada yer aldı.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi judocularından Hira Kılkış ile Mahmut Madan, altın madalya kazanarak Avrupa Kupası Şampiyonu oldu.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası, 12 ülkeden 40 kulüp ve toplam 442 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Salihli'nin hem de Manisa'nın gururu oldu.

+70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Hira Kılkış ile +73 kilogram kategorisinde mücadele eden Mahmut Madan, turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kurarak tüm maçlarını kazandı ve altın madalyaya uzanarak Avrupa Kupası Şampiyonu unvanını elde etti.

Öte yandan organizasyonda mücadele eden Derin Ela Çakmak, 48 kilogram kategorisinde, Esmasu Dündar ise 70 kilogram kategorisinde Avrupa Kupası'nı beşinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, uluslararası organizasyonda Türk bayrağını gururla dalgalandıran sporcuları tebrik ederek, Hira Kılkış ve Mahmut Madan başta olmak üzere tüm sporcuların başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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