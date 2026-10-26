Salihlili judocu Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Beren Ayaz, 36 kiloda Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada rakiplerini geride bırakarak başarılı bir performans sergileyen Salihlili sporcu Beren Ayaz, 36 kilo kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ö. Mina Karaaslan Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Elmira Akman ise Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, sporcuların başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Salihli'ye büyük gurur yaşatan sporcuların uluslararası arenada elde ettiği dereceler, ilçede sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı