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Salihli Sporcuları Güreş Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti

Salihli Sporcuları Güreş Türkiye Birinciliği'nde Başarı Elde Etti
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Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Birinciliği'nde Salihli’den Nurgül Oruç ve Berfin Hayat Özdemir, sırasıyla 38 ve 58 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Birinciliğinde, Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Nurgül Oruç 38 kiloda, Berfin Hayat Özdemir ise 58 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Rize'de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Türkiye genelinden gelen genç sporcuların yoğun mücadelesine sahne oldu. Bu önemli organizasyonda Antrenörler İsmail Bingöl ve Büşra Bingöl öncülüğünde Salihli'yi temsil eden Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri Nurgül Oruç 38 kiloda, Berfin Hayat Özdemir ise 58 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak şehri adına büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca Salihlili güreşçilerden Bedevi Hanım Özkan 42 kiloda Türkiye 5'incisi olurken, Nehir Tekin ise 36 kiloda Türkiye 7'ncisi oldu.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, güreşçiler Oruç, Özdemir, Özkan ve Tekin'i ile antrenörleri İsmail Bingöl ve Büşra Bingöl'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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