Salihli Ortaokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonluğu ile Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, Muğla Akyaka'da yapılan Okul Sporları Bocce Petank ve Volo Türkiye Şampiyonasında kazandıkları kupa ve madalyaları Kaymakam Ali Güldoğan'a götürdü.

Muğla Akyaka'da yapılan Okul Sporları Bocce Petank ve Volo Türkiye Şampiyonasında derece yapan, Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu'nun Küçük Kızlar Volo Türkiye Şampiyonu Eylül Kaçar, Yıldız Kızlar Volo Türkiye Şampiyonu Zekiye Kopac, Yıldız Erkekler Volo Türkiye İkincisi Aydın Ayaydın, Küçük Erkekler Volo Türkiye Dördüncüsü Muhammed Emir Akyavaş, Küçük Kızlar Petank Türkiye Üçüncüsü Eylül Kaçar, Zilan Kurtak, Bahriye Keskin, Fatma Türkoğlu, Senanur Savaşan, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Kaymakam Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir ve Beden Eğitimi Öğretmeni İrfan Arslan'ın yer aldığı ziyarette Kaymakam Güldoğan, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan ziyaret anısına Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir, Kaymakam Ali Güldoğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. - MANİSA