Salihli'de Futbol Coşkusu: Sardes Kupası Sonuçlandı

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1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası'nda U11 yaş grubunda Galatasaray, U10 yaş grubunda ise Fenerbahçe şampiyon oldu. Turnuvada 25 kulüp ve 48 takım mücadele etti.

Türk futbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan 1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası'nda U11 yaş grubunda Galatasaray, U10 yaş grubunda ise Fenerbahçe şampiyon oldu.

'Futbolun kalbi Salihli'de atacak' sloganıyla düzenlenen ve 3 gün devam eden 1984 Salihlispor 2.Sardes Kupası sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Altınordu gibi birçok takımların altyapılarının katıldığı turnuvada maçlar, İsmail Doğan Erdinç ve Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nda oynandı. Geleceğin yıldızlarının ter döktüğü turnuvada U11 yaş grubunda Galatasaray şampiyon, 2. Fenerbahçe, 3. Altınordu, 4. Manisa Magnezya Spor, U10 yaş grubunda Fenerbahçe şampiyon, 2. İstanbul Başakşehir, 3. Galatasaray, 4. Buca Akademi oldu.

Turnuvada şampiyon olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupalarını Kaymakam Ali Güldoğan, 2. olan takımların kupalarını İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, 3. olan takımların kupalarını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, 4. olan takımların kupalarını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen verdi.

Turnuvanın şölen havasında geçtiğini belirten 1984 Salihlispor Kulübü Başkanı Emre Okta, turnuvaya 25 kulüp ve 48 takımın katıldığını söyledi. Okta, dev turnuvanın hem Salihli'nin tanıtımına, hem de ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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