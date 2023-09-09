Salihli Belediyespor, kadrosuna 4 yeni ismi daha ekledi

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, kadrosuna 4 yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Bu yıl Manisa Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor transfer çalışmalarını dürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıkları sürdüren Yeşil-beyazlı ekip, Hamza Demirdoğan, Alper Bayraktar, Oğuz Saltık ve İbrahim Aslan'ı renklerine bağladı.

Demirdoğan, Bayraktar, Saltık ve Aslan, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Sezon hazırlıklarını Razlı Tesisleri'nde sürdürdüklerini belirten Teknik Direktör Enver Dağlı, sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi. - MANİSA