Salih Uçan, İstanbulspor maçının oyuncusu seçildi

İstanbulspor maçının oyuncusu seçildi

Aboubakar'ın golünde bütün takımı topladı

Orta saha oyuncuları arasında dikkat çekti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Uçan, İstanbulspor maçında gösterdiği performansla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, taraftarların da beğenisini kazandı.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından ilk resmi maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak milli ara öncesinde rahat bir nefes aldı. Milli araya 16 puanla 4'üncü sırada giren siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, sergilediği performans ile dikkatleri tekrardan üzerine çekti.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Milli oyuncu, bu sezon başından bu yana sergilediği devamlılık ve istikrar ile siyah-beyazlı taraftarlardan olumlu not aldı. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon oynadığı 16 resmi maçın 14 tanesinde süre alan Salih, bu karşılaşmalardan 13 tanesine ilk 11'de başladı. Eski teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan 29 yaşındaki orta saha, Güneş'in ayrılığının ardından İstanbulspor maçında takımın başında bulunan Burak Yılmaz'ın da güvendiği isimlerden birisi oldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

29 yaşındaki Uçan, İstanbulspor maçında sergilediği performansla canlı skor ve istatistik platformu olan Sofascore'a göre 8.1 puanla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. 42 pasta 32 isabet sağlayan Uçan ayrıca 4 başarılı dribbling, 6 kazanılan ikili mücadele, 2 pas arası ve 1 top çalma yaparak gösterdiği performansı istatistiklere de yansıttı.

ABOUBAKAR'IN GOLÜNDE BÜTÜN TAKIMI TOPLADI

Beşiktaş'ın İstanbulspor karşısında 6'ncı dakikada Vincent Aboubakar ile bulduğu golle 1-0 öne geçmesinin ardından golün asistini yapan Salih Uçan, önemli bir davranışa imza attı. Uçan, golün ardından bütün takımı bir araya getirerek sevincin hep birlikte yaşanmasını sağladı. Tecrübeli oyuncunun bu davranışı, sosyal medyada birçok Beşiktaş tarafından büyük alkış topladı.

ORTA SAHA OYUNCULARI ARASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan milli futbolcu, gösterdiği performansla 4 büyük takımdaki orta saha oyuncuları arasında yaptığı gol katkısıyla öne çıktı. Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli formayla 11 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise 12 maçta; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonsporlu Bakasetas da bordo-mavili formayla bu sezon 8 maçta görev aldı. Yunan orta saha bu maçlarda 3 gol, 1 asistlik yapmayı başardı. 29 yaşındaki Salih Uçan ise bu sezon 14 maçta bin 84 dakika sahada kaldı. Ligde 2-1 kazanılan Kayserispor ve 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında yaptığı kritik asistlerle dikkat çeken Salih, Konferans Ligi elemelerinde de takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.