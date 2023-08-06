Salih Uçan, Beşiktaş'ta performansını sürdürüyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı performansı devam ettiriyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana'yı eleyerek 3'üncü Ön Eleme Turu'na yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte milli oyuncu Salih Uçan, Arnavutluk ekibine karşı oynanan 2 maçta sergilediği performansla geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. İki maça da ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki orta saha, rövanş karşılaşmasında 1 de asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Salih Uçan, geride kalan sezonda hücum anlamında da siyah-beyazlı ekibe büyük katkı verdi. 29 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt katkı sağladı. Uçan, Beşiktaş'ın ofansif anlamında bu yılda güvendiği isimlerden biri olacak.