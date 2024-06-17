Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun

A Milli Takımı'mızda futbolculardan Salih Özcan, EURO 2024'te oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özcan, müsabakayı tribünden takip edecek taraftarlara kırmızı-beyaz giyinmeleri yönünde çağrı yaptı.

"PLANIMIZI UYGULARSAK MAÇI ALIRIZ"

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Salih, "Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız. Bizim için gerçekten büyük bir avantaj taraftarlar. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM"

Milli takım kararıyla da ilgili konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Herkesi Kırmızı-beyaz giyinmeye davet eden Salih Özcan, "Benim için gerçekten özel bir maç olacak. Dediğim gibi, çok değişik bir maç olacak. Stadı biliyorum. İnşallah yarın herkes kırmızı-beyaz giyinir. Takımdan hariç ben de dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvaya öyle başlarız. Konsantre olmalıyız. Yarınki maç çok önemli. İyi başlamalıyız. Kalitemiz var, ona güveneceğiz. Takım olarak öyle başlayacağız maça" şeklinde konuştu.

TARAFTARA MESAJ

Basın toplantısının ardından TRT Spor'a konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Güzel bir maç ve güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alırız. Evim sayılır ama kararı antrenör veriyor. Takımın kazanmasını daha çok önemsiyorum. İyi başlamak çok önemli. Taraftarımıza uyarım var, yarınki maça milli takım formalarıyla gelsinler. Yarın Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun. Bekliyoruz herkesi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.