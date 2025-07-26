Salih Malkoçoğlu: 'Mevki Fark Etmez, Sahada Olmak Önemli'

Nurgül GÜNAYDIN / ERZURUM, –TRABZONSPOR'un genç orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erzurum'da devam eden kamp döneminin genç oyuncular açısından faydalı geçtiğini belirten Malkoçoğlu, sahada farklı mevkilerde görev almasının kendisi için sorun olmadığını söyledi. Hazırlık maçlarında genç oyunculara da şans verildiğini ifade eden Salih Malkoçoğlu, "Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz ama buna karşın bizim için verimli olduğunu düşünüyoruz. Maçta da genç arkadaşlarla beraber forma şansı bulduk. Uzun süreler aldık. Biz genç oyuncular her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın dediğini yapmaya çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza da inanıyorum" dedi.

'MEVKİİ FARK ETMEZ, SAHADA OLMAK ÖNEMLİ'

Takımda çok yönlü olarak görev aldığını dile getiren genç oyuncu, "Kendimi orta sahada rahat hissediyorum, stoperde de rahat hissediyorum. Bugün biraz daha sağ bek yoğunluklu oynadım. Benim için aslında mevki çok önemli değil. Nerede nasıl oynadığım benim için daha önemli" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE OYNAMAK BİZE GÜÇ VERİYOR'

Kamp sürecinde birlikte sahaya çıktığı arkadaşlarının da kendisine büyük motivasyon sağladığını belirten Malkoçoğlu, "Arkadaşlarla beraber büyük başarılar elde ettik. Onlarla beraber burada olmak bizim için büyük bir gurur. Beraber oynamak beni daha çok mutlu ediyor ve daha da rahat hissettiriyor. Ayrılan arkadaşlarımız için de hayırlısını diliyorum, hayırlısı buymuş. Yolları bahtları açık olsun" şeklinde konuştu.

'FARKLI BİR SİSTEME ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun sistemine alışma sürecine de değinen genç oyuncu, "Adaptasyon sorunu mutlaka oluyor. Çünkü farklı bir şey denediğimiz için mutlaka oluyor. Ama buna alışmaya çalışıyoruz. Üstünde çalıştığımız için zamanla oluyor" dedi.