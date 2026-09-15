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Salah izin gününde Trabzon’u keşfetti

Salah izin gününde Trabzon’u keşfetti
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+12 sitede yayında
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Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, – TRABZONSPOR’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, izin gününü Trabzon’un doğal güzelliklerini keşfederek değerlendirdi.

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, – TRABZONSPOR'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, izin gününü Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfederek değerlendirdi. Yaylaya çıkan, Sümela Manastırı güzergahında doğayla iç içe vakit geçirip, yürüyüş yapan yıldız futbolcunun gezisinden paylaştığı fotoğraflar sanal medyada yoğun ilgi gördü.

Trabzonspor'a transferinin ardından kentteki yaşamına uyum sağlayan Mohamed Salah, takımın izin gününde Maçka'ya giderek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Çıktığı yaylada doğayla iç içe vakit geçiren Mısırlı yıldız, daha sonra Sümela Manastırı güzergahındaki ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Salah, gezisi sırasında çekilen fotoğrafları sanal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Maçka'da yaylaya çıkan Salah, bölgede bir süre gezerek doğal güzellikleri yakından görme fırsatı buldu. Dere kenarında vakit geçiren ve yaylanın farklı noktalarını gezen Mısırlı futbolcu, yeşil alanlar ve yayla manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

SANAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Salah'ın izin gününde Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfettiği geziden paylaştığı fotoğraflar sanal medyada da günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. Mısırlı yıldızın yayla gezisi ve Sümela yolu yürüyüşüne ait görüntüler çok sayıda haber sitesi ve sanal medya hesabında paylaşılırken, bordo mavili taraftarlar da fotoğraflara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların yorumlarında Salah'ın izin gününü kentte geçirerek Trabzon'un farklı noktalarını keşfetmesi öne çıkarken, yıldız futbolcunun şehirle kurduğu bağa yönelik çok sayıda yorum da yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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