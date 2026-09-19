Salah'ın iki golüyle Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı

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Stat: Papara Park

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül

Goller: Dk. 4 ve 44 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.

39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0

44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA