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Sakinşehir Seferihisar, Gaziemir'i 2-1 Yenerek Play-Off'a Yaklaştı

Sakinşehir Seferihisar, Gaziemir'i 2-1 Yenerek Play-Off'a Yaklaştı
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Süper Amatör Lig'de lider Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Sakinşehir Seferihisar Spor, maçta geriden gelerek 2-1 galip geldi. Takım, önümüzdeki hafta oynayacağı şampiyonluk maçına tüm Seferihisarlıları davet etti.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sakinşehir Seferihisar Spor Kulübü, play-off'lara bir adım daha yaklaştı.

Ligde lider olarak yoluna devam eden Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü'yle karşılaşan Sakinşehir Seferihisar maça kötü başlasa da 2. yarıda Serkan Banazlı ve Ferhat Gülbağ'ın golleri ile öne geçti. Son dakikalarda 2 takım da kırmızı kart görürken sonuçta bir değişiklik olmadı. Sakinşehir Seferihisar, lider takımı 2-1 mağlup ederek play-off'lara yaklaşırken 23 Mart Pazar günü Yeşilyurt Spor Kulübü ile oynayacağı şampiyonluk maçıyla sonuçlar belli olacak.

Sakinşehir Seferihisar Spor Kulübü, tüm Seferihisarlıları şampiyonluk maçına davet ederek takımlarının yanında olmaya çağırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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