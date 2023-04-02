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Sakatlıktan yeni dönmüştü! Derbinin henüz başında sedyeyle oyundan çıktı

Sakatlıktan yeni dönmüştü! Derbinin henüz başında sedyeyle oyundan çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde 9. dakikada Pedro ile yaşadığı pozsiyonun ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin henüz başında şanssız bir pozisyon yaşandı.

Sakatlıktan yeni dönmüştü! Derbinin henüz başında sedyeyle oyundan çıktıGörüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

YERDE KALDI

Maçın 9. dakikasında Joao Pedro ile girdiği top kapma mücadelesinde yerde kalan Tayyip Talha Sanuç, oyuna devam edemedi. Hafif sakatlığı bulunan futbolcu, oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Sakatlıktan yeni dönmüştü! Derbinin henüz başında sedyeyle oyundan çıktı

YERİNE WELINTON GİRDİ

Genç savunmacı sedyeyle oyundan çıkarılırken yerine tecrübeli stoper Welinton dahil oldu.

Sakatlıktan yeni dönmüştü! Derbinin henüz başında sedyeyle oyundan çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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