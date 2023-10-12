Beklenen haber geldi! Sakatlığını atlatan Arda Güler, antrenmanlara tekrar başladı
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Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, sakatlık sonrası takımla birlikte antrenmanlara başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda'nın 21 Ekim'deki Sevilla maçında kadroda olabileceği belirtildi. Arda, Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşamış ve henüz takımın formasını giyme şansı bulamamıştı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıkların peşini bırakmadığı yıldız futbolcu Arda Güler, takımla birlikle antrenmanlara tekrar başladı.
ANTRENMANLARA BAŞLADI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının ardından 21 Ekim'deki oynanacak Sevilla maçında kadroda olabileceği kaydedildi.
İKİ KERE SAKATLANDI
Eflatun-beyazlılara transfer olduktan sonra iki kere sakatlanan yıldız futbolcu Arda Güler, daha önce forma giyme şansı bulamadı.