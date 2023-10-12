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Beklenen haber geldi! Sakatlığını atlatan Arda Güler, antrenmanlara tekrar başladı

Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, sakatlık sonrası takımla birlikte antrenmanlara başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda'nın 21 Ekim'deki Sevilla maçında kadroda olabileceği belirtildi. Arda, Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşamış ve henüz takımın formasını giyme şansı bulamamıştı.