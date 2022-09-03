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Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor

Spor Haberleri

Sakatlık kabusu Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan Bordo-mavililerde, Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyfini kaçırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo-mavililerde Dorukhan Toköz'ün sakatlığı moralleri bozdu. Sezon başında Edin Visca ve Dorukhan Toköz gibi iki as oyuncusundan uzun süre yararlanamayacak olan Karadeniz ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı.

Sakatlık kabusu yakasını bırakmıyor

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor. Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adele problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında forma giyemedi. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Edin Visca Spor Haberler

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