Sakatlığını atlatan Arda'ya şok! Hocasının aldığı karar sonrası dünyası başına yıkıldı

Uzun bir sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başlayan Arda Güler, bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacak. Antrenmanda peş peşe iki kez sakatlanması sonrası hazırlanan özel bir programla çalışmalarını sürdüren Arda için hocası Ancelotti'nin "İyice güçlenmeden onu riske edemem. Biraz daha beklemesi lazım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den dünya devi Real Mdrid'e transfer olan Arda Güler, peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından takımla antrenmanlara başlamasına rağmen henüz maça çıkamadı.

BU KEZ TEMKİNLİ

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin iki kez sakatlandıktan sonra özel bir programla çalışmalarını sürdüren Arda'yı bu kez riske etmeye pek niyeti yok gibi...

"İYİCE GÜÇLENMEDEN RİSKE EDEMEM"

Kadroda yer almak için gün sayan genç yıldızın biraz daha beklmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcının ""İyice güçlenmeden onu riske edemem. Biraz daha beklemesi lazım" dediği öğrenildi.

HENÜZ MAÇA ÇIKAMADI

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla henüz resmi bir maça çıkamadı.