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Sakatları iyileşen Göztepe, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'ini değiştirecek

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Sakatları iyileşen Göztepe, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'ini değiştirecek
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından pazartesi deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Sakatların iyileşmesiyle Stoilov'un ilk 11'de değişikliğe gitmesi ve Sonko Sundberg ile Allan Godoi'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatların iyileşmesiyle kadroda önemli değişimler olacak. Sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle dar bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'de taşları yerinden oynatacak. Bulgar teknik adam, iyileşen ve milli arada takımla çalışmalara başlayan stoperler Gambiyalı Sonko Sundberg ve Brezilyalı Allan Godoi'yi bir aksilik olmazsa ilk 11'de sahaya sürecek.

Stoilov, Taha Altıkardeş ve genç Ege Yıldırım'ı yedeğe çekecek. Stanimir Stoilov'un, hazırlık maçlarından sol kanat olarak görev verdiği Gökdeniz Bayrakdar'ın da performansından memnun kaldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Richard Akonnor'u kızağa çekip Gökdeniz'e şans verebileceği de ifade edildi. Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha oyuncusu Novatus Miroshi de takıma dönecek. Miroshi'nin İngiliz Alex Matos'un yerine Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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