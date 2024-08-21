Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, ikinci yarıya çıkmadı.

İLK YARININ SONUNDA SAKATLANDI

İlk yarının son anlarında Monteiro ile çarpışan Muslera, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini ikinci 45 dakika için Günay Güvenç'e bıraktı.

GÖRÜNTÜ: TRT1

YOUNG BOYS KALECİSİ DE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İsviçre temsilcisinin kalecisi David von Ballmoos, Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam eden von Ballmoos, sakatlığının devam etmesi üzerine 32. dakikada oyundan çıktı. İsviçreli kalecinin yerine oyuna Marvin Keller girdi.