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Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

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Young Boys deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, ilk yarının son anlarında Monteiro ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından sakatlanan Muslera, maça devam edemedi ve ikinci 45 dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, ikinci yarıya çıkmadı.

İLK YARININ SONUNDA SAKATLANDI

İlk yarının son anlarında Monteiro ile çarpışan Muslera, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini ikinci 45 dakika için Günay Güvenç'e bıraktı.

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadıGÖRÜNTÜ: TRT1

YOUNG BOYS KALECİSİ DE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İsviçre temsilcisinin kalecisi David von Ballmoos, Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam eden von Ballmoos, sakatlığının devam etmesi üzerine 32. dakikada oyundan çıktı. İsviçreli kalecinin yerine oyuna Marvin Keller girdi.

Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

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baktı rezillik paçadan akıyor kuyruğu kıstırdı ??????

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