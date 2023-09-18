Cengiz Ünder'in sakatlığında son durum belli oldu! İşte kaçıracağı muhtemel maçlar

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in son durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Cengiz Ünder'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması ve Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Spartak Trnava ile Kasımpaşa maçlarını kaçırması bekleniyor.

Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, mücadelenin 3. dakikasında sakatlanmıştı. Sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen futbolcunun son durumuna ilişkin Fenerbahçe bilgi verdi.

2. DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Cengiz Ünder'in mevcut sakatlığı sonucunda 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcu bu süre zarfında 6 karşılaşmada forma giymeyebilir.

Cengiz Ünder'in kaçıracağı muhtemel maçlar: