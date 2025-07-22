Sakaryaspor Yeni Sezonda İddialı Başlangıç İçin Transferlere Hız Verdi

1'İNCİ Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Sakaryaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlı kulüp, genç orta saha oyuncusu Emre Demir ile sağ kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Emre Demir, performansıyla dikkat çekmişti. Lig ve play-off maçları dahil 32 karşılaşmada 9 gol atan genç yetenekle bu sezon da anlaşma sağlandı. Sakaryaspor'un bu transferde şampiyonluk durumuna bağlı "zorunlu satın alma" opsiyonunun da devrede olduğu öğrenildi.

Bir diğer transfer ise Gaziantep FK'dan geldi. Geçtiğimiz sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Eren Erdoğan, Sakaryaspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki oyuncu da kulübün Bolu kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

Sakaryaspor, daha önce Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş ve Rijad Kobiljar gibi isimleri kadrosuna katmıştı.