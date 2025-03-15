Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonun en etkili performanslarından birini sergiledi. Maçta goller Mendy Mamadou, Kakuta, Ömer Şişmanoğlu, Emircan Altıntaş ve Emre Demir'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahası içinde Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun pasında topla buluşan Mendy Mamadou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Enes Salik son anda kornere çeldi.
42. dakikada kaleci Muhammed ile ile karşı karşıya kalan Kakuta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
45+1. dakikada Kakuta'nın pası ile ceza sahası içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Ömer Hasan Şişmanoğlu, topu ağlara yolladı. 3-0.
87. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Emircan Altıntaş'ın şutunda top filelere gitti.
90. dakikada Kakuta'nın pasında kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Emre Demir, topu ağlara gönderdi. 5-0
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel, Ömer Yasin Gezer
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz (Himmet Ertürk dk. 46), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid Rayane, Kakuta Mambenga, Nkoulou Ndoubena (Batuhan Çakır dk. 72), Burak Altıparmak (Atanas Kabov dk. 46), Mendy Mamadou (Emircan Altıntaş dk. 72), Ömer Hasan Şişmanoğlu, Etienne Simon ( Emre Demir dk. 59)
Yedekler: Jakub Szumskı, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir
Teknik Direktör: İlker Püren
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler (Metehan Ünal dk. 90+1), Enes Nas, Enes Savucu (Osman Katipoğlu dk. 89), Muhammet Emir Ulusoy, Halil İbrahim Atcı (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 90+1), Emirhan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Ömer Çağrı Ataş dk. 89), Umut Taniş (Eray Şişman dk. 83)
Yedekler: Çınar Yıldızlı, Talha Garip, Eymen Avcı
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Goller: Mendy Mamadou (dk. 12), Kakuta (dk. 42), Ömer Şişmanoğlu (dk. 45+1), Emircan Altıntaş (dk. 87), Emre Demir (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Emircan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Yeni Malatyaspor) - SAKARYA