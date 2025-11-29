Haberler

Sakaryaspor ve Ümraniyespor Berabere Kaldı, Teknik Direktörler Maç Sonrası Değerlendirme Yaptı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ve Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Deplasman maçında puan ya da puanlar bekliyoruz. Maç başladıktan itibaren de bunun gösterdik ama ikinci yarıda Caner Erkin oyundan atılana kadar olan süreçte hakimiyet kurmaya çalıştık. 2-3 net bir şekilde gol pozisyonu kaçırdık. Son bölümde rakibin içerde oynaması, hakem faktörünü de arkasına alarak gol atacağımız sırada gol yedik. Takım oyuncularımız, deplasmanda normal şartlarda geldiğimiz zaman bir puana sevineceğimiz yerde hepsi üzgün. Bundan da bir ders çıkaracağız. Yaptığımız hataları, eksiklikleri yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki haftaki maçlara yoğunlaşacağız" dedi.

"Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin tamamen pozisyonu öngörememesi"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, "Bu maçın özelinde tamamen oyuna, adam adama baskıyla başladığımız bir oyun, geçişlerle golü bulmaktı. Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin tamamen pozisyonu öngörememesi, VAR'daki hakem arkadaşın öngörememesi, kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye bir zihniyet yok. Bunu yorumlayamıyorsan bu bir problem. Çok fazla şeylerle mücadele ediyoruz. Özellikle ikinci yarı eksik kaldıktan sonra kattıkları çabadan dolayı oyuncuları tebrik ettim. Bunun çalışmalarını yaptık bu hafta ama penaltıdan golü yiyorsun. Lig uzun gerekli her şey yapılacaktır" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



