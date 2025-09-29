Sakaryaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, müsabakada riskler aldıklarını, pozisyonlar da yakaladıklarını ancak sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini 4-4-2 kompakt savunmayla karşılamak istediklerini belirterek, "Çünkü savunma arkası koşularda çok daha fazla hareketliliği analizlerle gördüğümüzde önce bunu engellemeye çalıştık. Daha sonra maçın ilk yarısında bir sefer yapabildiğimiz mevkisel rotasyonlarla blok arasında topla buluşup hücum organizasyonlarını planlamıştık ama bunu bir kere gerçekleştirebildik." diye konuştu.

Sütlü, 1 haftalık süreçte hem eksiklerini hem de oyuns olarak formasyonla alakalı çalışmalar yaparak maça hazırlanacaklarını dile getirerek, "İkinci yarıda iç sahadaki gücümüzü ortaya koymak için riskler aldık. Atamadığımız 2-3 pozisyon ve oyun olarak eksiklerimiz var. Bunlar üzerine çalışma fırsat bulamadık 3 gündür maç oynuyoruz." dedi.

Özbelsan Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise kendileri için ligin 4. haftadan sonra başladığını aktardı.

Korkmaz, 4 maçtır gol yemediklerini belirterek, "Çok baskı yemiyor, rakibe fırsatlar vermiyoruz ama daha olgun oynayan tarafız. Bugün daha fazla topa sahiptik ama sahip olduğumuz toplarla gerçekçi ataklar üretmek durumundayız. Hücumda pozisyon üretmek, taktiksel, stratejik tarafları kadar biraz da motivasyon işidir." ifadelerini kullandı.

Takımda olgunlaşan şeylerin olduğunun altını çizen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Deplasmandan gol yemeden puanlarla dönüyoruz, içeride maç alıyoruz. Rakibe çok fazla alan ve pozisyon vermiyoruz. Topa daha fazla sahibiz ama sahip olduğumuz topu daha iyi kullanmamız gerekiyor özellikle üçüncü bölgede. Bu noktada sahada hem taktiksel olarak daha fazla çalışacağız hem de oyuncuların iştahlı ve motive olmaları için farklı çalışmalar yapacağız."