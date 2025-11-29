Haberler

Sakaryaspor ve Eminevim Ümraniyespor Berabere Kaldı

Sakaryaspor ve Eminevim Ümraniyespor Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Barış Ekincier'in penaltı golüyle Eminevim Ümraniyespor öne geçti, ancak Zwolinski son dakikada eşitliği sağladı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Sakaryaspor : Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)

Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor müsabakası, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.